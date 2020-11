München: Mann steht komplett nackt in Hotel und onaniert - Polizeieinsatz

Ein Exhibitionist onaniert splitterfasernackt im Hotelflur – man kennt ihn bereits wegen ähnlicher Delikte.

Ludwigsvorstadt - Ein Exhibitionist hat am Mittwochmorgen eine Frau in einem Hotel im Münchner Bahnhofsviertel belästigt. Der 34-Jährige aus München hatte in dem Hotel ein Zimmer gemietet.

Laut Polizei stand er morgens, gegen 8.25 Uhr, nackt mitten auf dem Flur und onanierte deutlich sichtbar vor der Mitarbeiterin des Hotels. Sie rief daraufhin die Polizei. Der Mann wurde festgenommen. Der 34-Jährige Münchner ist bereits öfter wegen derartiger Sexualdelikte aufgefallen.