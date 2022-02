Streit unter Nachbarn eskaliert: Polizei nimmt Mann (44) fest

In Untersendling ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 19-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, der 44-jährige mutmaßliche Täter festgenommen.

Untersendling - Ein Nachbarschaftsstreit hat am frühen Freitagabend in einem versuchten Tötungsdelikt gegipfelt. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, schwelte der Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 44-Jährigen in Untersendling bereits länger.

Polizeieinsatz in Untersendling: Versuchtes Tötungsdelikt

Am frühen Freitagabend kam es dann im Treppenhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der beide laut Polizei Schnittverletzungen erlitten. Der 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Er wird aktuell noch auf der Intensivstation einer Münchner Klinik behandelt, befindet sich aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Der 44-Jährige erlitt leichte Schnittverletzungen. Er wurde von hinzugerufenen Beamten der Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft München I hat gegen ihn einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen, er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden von der Mordkommission geführt.