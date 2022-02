Baustellenbrand: Bauarbeiter verletzt sich bei Löschversuch

Als das Dach einer Baustelle brennt, versucht ein Mann zunächst, das Feuer allein zu stoppen. Doch die Flammen haben schon zu weit um sich gegriffen. Die Feuerwehr bringt den Brand schließlich unter Kontrolle.

Am Moosfeld - Dichte Rauchschwaden zogen am frühen Samstagnachmittag durch den Schatzbogen, wie die Feuerwehr am Sonntag meldet.

Der Grund: Auf dem Dach der Baustelle eines Bürogebäudes war die Bedachung eines Aufzugschachtes aus derzeit noch ungeklärten Gründen in Brand geraten.

Fünf Arbeiter retten sich aus dem Gebäude

Ein Bauarbeiter unternahm zunächst den Versuch, die Flammen allein zu löschen. Insgesamt waren fünf Arbeiter im Gebäude, hatten sich aber rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Anwohner verständigten die Feuerwehr. Bei Ankunft des Rettungszuges waren bereits mehrere Straßenzüge in dichten Rauch gehüllt. Mit Atemschutz arbeitete sich ein Löschtrupp durch das Treppenhaus bis auf das Dach vor. Parallel brachten die Einsatzkräfte eine Drehleiter in Stellung, um eine weitere Möglichkeit zur Brandbekämpfung vorzubereiten.

Ein Bauarbeiter muss in die Klinik

Unten versorgte inzwischen der Rettungsdienst die Verletzten. Der Mann, der versucht hatte, das Feuer zu löschen, hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert.

Seine Kollegen konnten vor Ort ambulant behandelt werden. Nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht.

Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.