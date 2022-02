Waschmaschine brennt in Hadern: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Freitagnachmittag hat im Gemeinschaftswaschkeller einer fünfstöckigen Wohnanlage in der Guardinistraße eine Waschmaschine gebrannt.

Mit zwei C-Rohren und unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte ins Untergeschoss und stießen in einem Waschraum auf eine in Flammen stehende Waschmaschine. (Symbolbild)

Hadern - Am Freitag hat im Gemeinschaftswaschkeller einer fünfstöckigen Wohnanlage in der Guardinistraße eine Waschmaschine gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Bewohner am Freitag gegen 16.30 Uhr Rauch im Treppenhaus bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und die weiteren Bewohner gewarnt.

Dichter schwarzer Rauch dringt aus den Lichtschächten

Da dichter schwarzer Rauch aus den Lichtschächten drang, war sofort klar, dass es sich um einen Brand im Keller handelt. Mit zwei C-Rohren und unter Atemschutz gingen die Einsatzkräfte ins Untergeschoss und stießen in einem Waschraum auf eine in Flammen stehende Waschmaschine.

Kurz darauf war der Brand gelöscht. Die meisten Bewohner des Wohnblocks hatten das Haus verlassen, auch die anderen Bewohner waren nicht in Gefahr.

Mit zwei Hochleistungslüftern befreiten die Einsatzkräfte anschließend das Gebäude, insbesondere den Keller und das Treppenhaus vom Rauch.

Weil der Brand frühzeitig entdeckt wurde und die Feuerwehr daher schnell zur Stelle war, hielt sich der Schaden in Grenzen. Die Feuerwehr schätzt ihn auf unter 10.000 Euro.