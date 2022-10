Streit unter Bauarbeitern eskaliert – Mann lebensgefährlich verletzt

In Nymphenburg gerieten drei Bauarbeiter in Streit. Dabei wurden zwei Personen durch Stichwunden verletzt, einer musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Nymphenburg - In Nymphenburg sind am Samstagmorgen drei Bauarbeiter derart in Streit geraten, dass am Ende zwei der Männer lebensgefährlich verletzt wurden.

Streit eskaliert - zwei Männer mit Messer schwerverletzt

Wie die Polizei auf AZ-Anfrage berichtet, waren zunächst fünf Arbeiter auf dem Weg zu einer Baustelle und kauften unterwegs für ihr Frühstück in einem Supermarkt ein.

Anschließend kam es auf der Rosa-Bavarese-Straße aus bisher noch ungeklärtem Grund zu einem Streit zwischen drei Personen. Dieser eskalierte im Verlaufe derart, dass einer der Männer mit einem mit sich geführtem Messer auf zwei seiner Kollegen einstach.

Dabei wurden die beiden Bauarbeiter so schwer verletzt, dass einer von ihnen in einem Münchner Krankenhaus notoperiert werden musste und sich am Vormittag noch Lebensgefahr befand.

Der mutmaßliche Täter konnte wenig später noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden. Die Mordkommission hat nun die Ermittlungen in dem Fall übernommen.