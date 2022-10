Wegen Mann: Münchnerin (58) jagt Frau mit Messer

Weil sie in ihrer Wohnung ihren Freund mit einer anderen Frau erwischt hat, ging die 58-Jährige mit einem Messer auf ihre Konkurrentin los.

Moosach - Aus Eifersucht ist eine 58-Jährige aus München mit einem Messer auf eine andere Frau losgegangen. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen sie.

Wie die Polizei mitteilt, mussten die Einsatzkräfte am Dienstagmittag nach Moosach ausrücken. Der Grund: Ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland hielt sich mit seiner 40 Jahre alten Freundin, die in Deutschland ebenfalls keinen festen Wohnsitz hat, in der Wohnung der 58-Jährigen auf – mit der der Mann ebenfalls in einer Beziehung war. Als die Münchnerin überraschend nach Hause kam, entdeckte sie das Paar, es kam zum Streit zwischen den beiden Frauen. Daraufhin verließ die 40-Jährige die Wohnung.

Moosach: Polizei ermittelt gegen 58-Jährige

Die Ältere der beiden griff zum Messer und verfolgte sie. Der 30-Jährige versuchte, die Frauen zu beruhigen und zu schlichten. Ohne Erfolg: Auf der Straße wollte die Angreiferin ihre Gegenüber mit dem Messer verletzen und führte mehrere Stichbewegungen in ihre Richtung aus. Der Mann stellte sich dazwischen und verhinderte so eine weitere Eskalation, die 40-Jährige verschwand. Zeugen beobachteten die Situation und alarmierten die Polizei.

Die Münchnerin und der 30-Jährige gingen zurück in die Wohnung, wo die Polizei beide antreffen konnte. Das Küchenmesser wurde sichergestellt, gegen die 58-Jährige ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.