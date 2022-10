Taxler attackiert 40-Jährigen mit spitzem Gegenstand: Tatverdächtiger festgenommen!

Im Taxi kommt es zum Streit, plötzlich sticht der Taxifahrer zu und flüchtet. Noch am Mittwoch nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Schwabing-Freimann - Nachdem ein zunächst unbekannter Taxifahrer einen 40-Jährigen attackiert haben soll, teilt die Polizei einen Tag später mit: In dem Fall wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Das war passiert: Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch, gegen 3.40 Uhr. Der Notruf wurde wegen einer verletzten Person im Bereich der Leopoldstraße/Karl-Weinmair-Straße alarmiert. Weil es Hinweise darauf gab, dass der Mann durch einen spitzen Gegenstand verletzt worden ist, war auch die Polizei wenig später mit mehreren Streifen vor Ort.

Dort trafen die Beamten dann auf drei Männer, von denen einer eine Stichverletzung im Oberkörper hatte. Der 40-Jährige aus Baden-Württemberg wurde vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile konnte er wieder entlassen werden.

Warum kam es im Taxi zum Streit?

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Männer kurz vor dem Vorfall am Hauptbahnhof in ein Taxi gestiegen waren. Sie wollten in ein Hotel im Münchner Norden. Doch während der Fahrt kam es zum Streit – der Grund ist bislang noch unklar. Die verbale Auseinandersetzung wurde zur Rangelei, in deren Folge der Taxifahrer den 40-Jährigen dann mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben soll. Daraufhin verließen die drei Männer das Taxi und alarmierten den Notruf.

Der Taxler flüchtete währenddessen mit seinem Taxi, eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Das K11 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

60-Jähriger wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt

Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass am Mittwochabend in Milbertshofen ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Bei ihm handelt es sich um einen 60-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wird im Laufe des Donnerstags dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Das K11 ermittelt weiter.