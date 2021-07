Streit mit seinem Vater: 18-Jähriger feuert mit Schreckschusswaffe

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt: Ein 18-Jähriger hat in einem Streit mit seinem Vater in Pasing eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben.

Pasing - Ein Streit, laute Schreie, eine Knallgeräusch ähnlich eines Schusses: Am Samstagnachmittag hat ein Notruf in Pasing zu einem Großeinsatz der Münchner Polizei geführt.

Unklare Gefährdungslage in Pasing: Großeinsatz der Polizei

Mehr als zehn Streifen setzten sich in Bewegung, nachdem ein Passant gegen 15.45 Uhr eine heftige Auseinandersetzung in einer Wohnung gemeldet hatte.

Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, vernahmen sie ebenfalls Schussgeräusche. Auf dem Balkon der besagten Wohnung stießen die Polizisten - sie trugen schusssichere Westen - auf einen in dem Anwesen wohnenden Münchner.

Es habe sich schließlich gezeigt, dass der 18-Jährige "mit den Schüssen in Zusammenhang" gestanden habe, so die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge war er mit seinem 58-jährigen Vater in Streit geraten, der dann derart eskalierte, dass der 18-Jährige eine Schreckschusswaffe zog und mehrmals damit schoss.

In der Wohnung gab es keine verletzten Personen. Vater und Sohn wurden vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt.