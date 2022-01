Streit eskaliert: Decke von schlafendem Obdachlosen angezündet

In der Maxvorstadt ist ein Streit unter Obdachlosen eskaliert. Ein 57-Jähriger soll dabei die Decke eines schlafenden Mannes angezündet haben. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Warum die Obdachlosen in Streit geraten waren, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. (Archivbild)

Maxvorstadt - Ein 57-jähriger Wohnsitzloser wird verdächtigt, die Decke eines zwei Jahre jüngeren ebenfalls wohnsitzlosen Mannes angezündet zu haben - während dieser schlief.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf vergangenen Freitag. Der 55-Jährige schlief in einer Fußgängerunterführung am Oskar-von-Miller-Ring. Ein Zeuge, ebenfalls obdachlos, bemerkte, dass die Decke des Mannes brannte. Dieser konnte den Brand selbstständig löschen und blieb unverletzt.

Polizei kann Verdächtigen wenige Tage später festnehmen

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei den 57-Jährigen identifizieren und am 2. Januar festnehmen. Der ebenfalls Wohnsitzlose soll sich laut Polizei im Vorfeld mit dem 55-Jährigen gestritten haben. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Er ist bereits polizeibekannt, hat mehr als 70 Einträge - viele davon wegen Körperverletzung.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen - unter anderem geht es laut Polizei um das Motiv sowie die genaue Tatbeteiligung des 57-Jährigen.