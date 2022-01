Angriff mit Glasflasche: 30-Jähriger schlitzt Mitbewohner Wange auf

In einem Wohnheim in Berg am Laim ist ein Streit eskaliert: Ein 31-Jähriger griff zu einer Glasflasche und verletzte einen seiner Mitbewohner damit schwer im Gesicht. Der 30-Jährige liegt im Krankenhaus.

München - Gefährlicher Flaschen-Angriff in einem Wohnheim in Berg am Laim: Wie die Polizei berichtet, ist ein 31-Jähriger am vergangenen Donnerstagnachmittag mit einer Glasflasche auf einen seiner Mitbewohner, einen 30-Jährigen, losgegangen.

Die beiden Männer hatten sich in der Vergangenheit schon öfter gestritten, nun eskalierte die Situation allerdings. Der Ältere griff seinen Mitbewohner mit einer zerbrochenen Glasflasche an und verletzte ihn dabei schwer im Gesicht. Durch den Angriff erlitt der 30-Jährige tiefe Schnittwunden an der Wange.

Nach Angriff: 31-Jähriger vor Wohnheim festgenommen

Nach dem Vorfall flüchtete der Angreifer, konnte von der alarmierten Polizei jedoch vor dem Anwesen festgenommen werden. Er verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht an der Hand.

Den 30-Jährigen erwischte es hingegen deutlich schlimmer, er kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wo seine Verletzung chirurgisch behandelt werden mussten.

Gegen den 31-Jährigen wurde einen Tag später wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung ein Haftbefehl erlassen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.