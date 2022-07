SPD will mehr Sitzplätze am Weißenburger Platz

Die SPD im Viertel findet, dass man am zentralen Platz von Haidhausen zu wenig Möglichkeiten zum Verweilen hat.

Haidhausen - Der Weißenburger Platz ist ein beliebter Ort im Viertel, hier wird am Brunnen geplanscht, gepicknickt und geratscht. Doch ein Manko gibt es: Es gibt zu wenige Möglichkeiten, um sich niederzulassen.

So sieht es zumindest die örtliche SPD. Sie findet, dass es am Weißenburger Platz zu wenige Sitzmöglichkeiten gibt. "Im Frühjahr, wenn es noch kühl ist, braucht es viel Glück, einen Platz in den ersten Sonnenstrahlen zu erwischen. Und bei großer Hitze sind die Plätze im Schatten alle belegt", sagt die Fraktionssprecherin Nina Reitz aus dem örtlichen Bezirksausschuss.

Mehr Bänke, aber abmontierbar

Die Stadt solle das ändern, fordern die Sozialdemokraten und zusätzlich Bänke aufstellen. Am besten sollen baugleiche Sitze besorgt und in ähnlicher Weise rund um den Platz gruppiert werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass sie auch leicht wieder abmontiert werden können – denn im Winter ist hier Christkindlmarkt.