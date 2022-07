München-Haidhausen: Lastwagen überfährt Fußgänger (83) an Ampel

Als der Lkw-Fahrer bei Grün wieder startete, stand der Fußgänger auf der Straße: Der 83-Jährige wurde von dem Sattelschlepper erfasst und dabei schwer verletzt.

Der schwer verletzte Fußgänger kam mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Haidhausen - Die Verkehrspolizei München ermittelt zu den Hintergründen: Am Montag ist ein 83-jähriger Mann von einem Lastwagen überfahren und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Lastwagen hält an roter Ampel: 83-jähriger Mann will die Straße überqueren

Nach Angaben der Polizei war ein 58-Jähriger aus dem Landkreis München gegen 11.20 Uhr mit einem Sattelschlepper auf der Prinzregentenstraße stadtauswärts unterwegs und wollte seine Fahrt über die Kreuzung zur Saint-Privat-Straße/Brahmsstraße in gerader Richtung fortsetzen.

"Da sich der Verkehr vor ihm aufgrund eines Rotlichts der Ampelanlage an der Kreuzung zur Richard-Strauss-Straße staute, hielt der 58-Jährige den Lkw an", so die Polizei.

Fußgänger betritt die Straße, Lastwagen fährt bei Grün wieder los

Zur gleichen Zeit ging ein 83-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß zunächst auf dem rechten Gehweg der Saint-Privat-Straße. Nach dem Stand der Ermittlungen hatte er vor, die Prinzregentenstraße geradeaus zu überqueren, um zur Brahmsstraße zu gelangen.

Der Mann habe die Fahrbahn vor dem Lastwagen betreten. Und als die Ampel Grün zeigte, fuhr der 58-Jährige mit dem Lkw wieder an und erfasste den Fußgänger.

Hinterer linker Reifen des Lkw überrollt gestürzten Fußgänger

Der 83-Jährige stürzte auf die Straße und wurde von dem hinteren linken Reifen der Zugmaschine an seiner rechten Körperhälfte überrollt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt, an seiner Zugmaschine entstand kein Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Prinzregentenstraße zwischen der Braystraße und der Richard-Strauss-Straße für etwa drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet, größere Beeinträchtigungen blieben aus.