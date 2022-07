Kreislaufversagen nach Insektenstich: Notarzt rettet Münchnerin (56) das Leben

Ein Insektenstich hätte für die Frau beinahe tödliche Folgen gehabt: Erst wurde sie reanimiert, dann spritzte ihr der Notarzt das lebensrettende Medikament.

Maxvorstadt - Am Montagmorgen wäre in der Winzererstraße eine 56-jährige Frau fast an einem Insektenstich gestorben.

Wie die Feuerwehr berichtet, wollte die Frau gerade einen Schuh anziehen, als sie von einem Insekt gestochen wurde. Sie kühlte sie den Stich und legte sich hin. 20 Minuten später teilte sie ihrem Ehemann mit, dass es ihr gar nicht gut gehe - er rief sofort den Rettungsdienst.

Frau wird in den Fuß gestochen: Dann wird sie blau im Gesicht und atmet schlecht

"Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war die Frau bereits blau im Gesicht und atmete nur noch sehr schlecht", so die Feuerwehr. Auch die Behandlung der Einsatzkräfte und der kurz darauf eintreffenden Rettungsdienstbesatzung brachte keine Besserung.

Frau wird in den Fuß gestochen: Kreislauf versagt, Notarzt spritzt rettendes Medikament

Plötzlich versagte der Kreislauf der 56-Jährigen, und die Einsatzkräfte begannen damit, die Frau zu reanimieren. Erst nach einer Medikamentengabe durch einen Notarzt begann die Frau wieder selbst zu atmen und bekam wieder einen eigenen Herzkreislauf. Die 56-Jährige kam ins Krankenhaus.