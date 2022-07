Maxvorstadt: Wildbiesler in Tracht beleidigen Geflüchteten rassistisch

Weil sie in der Nähe der Unterkunft für Geflüchtete an der Seidlstraße ihre Notdurft verrichteten, sprach ein Bewohner zwei Männer an. Dann wurden sie ausfällig.

26. Juli 2022 - 14:38 Uhr | AZ

Zwei Männer in Lederhose verrichteten ihre Notdurft an einer Unterkunft für Geflüchtete. (Symbolbild) © dpa/Nicolas Armer