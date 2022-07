Grundlos angegriffen: Prügelattacke im Englischen Garten

Eine Gruppe junger Männer greift in der Nacht auf Sonntag am Monopteros eine andere Gruppe scheinbar anlasslos an. Dabei wird ein 21-Jähriger verletzt.

26. Juli 2022 - 12:57 Uhr | AZ

Der Monopteros in München (Bayern) bei Nacht im Englischen Garten zu sehen. © Felix Hörhager (dpa)