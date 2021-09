Spanner filmt zwölfjährige Mädchen in Schwimmbad-Umkleide

Zwei Mädchen bemerkten beim Umziehen im Schwimmbad, dass sie von einem Mann aus einer Kabine heraus gefilmt wurden.

Pasing - Am Mittwochabend ist ein Mann dabei erwischt worden, wie er zwei Mädchen in einer Schwimmbad-Umkleidekabine filmte, als sie sich gerade umzogen.

Wie die Polizei berichtet, alarmierte ein Anrufer gegen 18 Uhr den Notruf. Er gab an, dass in einem Schwimmbad in Pasing ein Mann festgehalten wird. Der 54-Jährige aus München soll aus einer Kabine heraus die beiden Zwölfjährigen gefilmt haben. Die Mädchen bemerkten ihn und informierten sowohl weitere Schwimmbadbesucher als auch Angestellte, die dann die Polizei alarmierten und den Mann festhielten.

Polizei stellt zahlreiche elektronische Geräte sicher

Als die eingetroffenen Beamten den Münchner durchsuchten, konnten sie sechs Handys finden, die sie sicherstellten. Das Amtsgericht München genehmigte daraufhin eine Durchsuchung seiner Wohnung, wo weitere elektronische Geräte und Speichermedien gefunden und ebenfalls sichergestellt werden konnten, die derzeit ausgewertet werden.

Nachdem die Anzeigenaufnahme und die erkennungsdienstliche Behandlung beendet war, wurde der 54-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt. Das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.