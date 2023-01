Skulptur Mae West am Effnerplatz: Achtung Eiszapfen!

Warum an der Skulptur am Effnerplatz aktuell besondere Vorsicht geboten ist.

Bogenhausen - Dass die Skulptur Mae West am Effnerplatz im Winter beheizt wird, ist vielen Anwohnern ein Ärgernis – erst recht in diesen Zeiten, in denen die Energiekosten exorbitant gestiegen sind. Doch wer in diesen Tagen unter der Skulptur hindurchgeht, sieht überall Warnschilder, die vor Eiszapfen warnen.

Eiszapfen trotz Heizung?

Wenn die gefrorenen spitzen Gebilde aus großer Höhe herabfallen und Menschen treffen, können sie nicht unerhebliche Verletzungen verursachen. Doch wie geht das zusammen, wenn die Mae West, genau um das zu verhindern, beheizt wird? Spart die Stadt diese Heizkosten ein?

Heizsystem hatte technischen Defekt

Nein. Die AZ hat nachgefragt. Laut Baureferat hatte das Heizsystem einen technischen Defekt. Ein Sprecher teilte mit: "Der Defekt ist inzwischen behoben. Die Warnschilder wurden dennoch vorsorglich noch vor Ort belassen, da die Funktion des reparierten Systems erst in der nächsten Übergangszeit (Tauen/Gefrieren) final überprüft werden kann." Noch ist also Vorsicht angesagt.