Silvester-Drama in Untersendling: Mann (35) sticht auf der Straße zu

Ein Streit in der Silvesternacht eskaliert auf offener Straße: Ein Mann (35) sticht zu und verletzt seinen Gegner (32) am Hals. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

02. Januar 2023 - 15:21 Uhr | AZ/dpa

Ein Mann (35) hat in der Silvesternacht einen anderen Mann auf offener Straße angegriffen. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia