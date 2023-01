Feuer im Schlafzimmer: Zwei Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Am Neujahrsabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Obergiesing gebrannt. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, den Schaden schätzt die Feuerwehr auf 50.000 Euro.

02. Januar 2023 - 15:06 Uhr | AZ

Warum es in dem Schlafzimmer des Mannes brannte, ist noch unklar. (Symbolbild) © imago images/Ralph Peters