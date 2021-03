Sexueller Übergriff an der Isar: Polizei nimmt mutmaßlichen Serientäter fest

Als die Polizei den Mann nach einem Übergriff festnimmt, gesteht er, für ähnliche Fälle verantwortlich zu sein. Jetzt sucht die Polizei weitere mögliche Opfer.

Bogenhausen - Die Münchner Polizei hat einen Mann festgenommen, der möglicherweise mehrere Frauen sexuell belästigt und attackiert hat. Das berichtet das Präsidium am Dienstag.

Demnach war am 21. Februar eine 28-jährige Münchnerin gegen 18:30 Uhr an der Isar entlang gelaufen, als ihr plötzlich ein bis dato noch unbekannter Mann von hinten in den Intimbereich griff. Der Täter war mit einem Fahrrad unterwegs, mit dem er anschließend flüchtete.

Verdächtiger gesteht weitere Taten

Die Polizei leitete kurze Zeit später umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die zur Festnahme eines 27-jährigen Münchners führten. Er gab dann an, für weitere derartige Übergriffe verantwortlich zu sein.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach weiteren möglichen Opfern des Mannes.

Zeugenaufruf: Weitere Geschädigte, die im Bereich der Isar Opfer von Übergriffen durch einen Fahrradfahrer wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, unter der Telefonnummer: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.