Sendlinger Wirtshaus ist wieder da: Neustart im Tannengarten

Am Dienstag hat das Sendlinger Wirtshaus wiedereröffnet. Bald wird auch wieder im Biergarten bewirtet.

Markus Grenzdörffer steht am Tresen bereit für seine Sendlinger Nachbarn.

Sendling - Ein paar neugierige Nachbarn haben in den letzten Monaten immer wieder ihre Nasen zur Tür hereingesteckt und geschaut, was im Tannengarten so passiert. Drum hatte es sich schnell herumgesprochen, dass die Türen der Sendlinger Traditionsgaststätte seit Dienstag wieder offen sind.

Ein familiäres Wirtshaus für Sendlinger

Markus Grenzdörffer hat sie 2019 übernommen und es war ihm eine Herzensangelegenheit, ein familiäres Wirtshaus zu führen, zugeschnitten auf die Sendlinger und ihre Wünsche. Das große C-Wort hat natürlich auch ihm erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Aber in der langen Zwangspause ist der Tannengarten jetzt noch schöner geworden. Eine grün geflieste Theke, grüne Wände mit Originalbildern der Ayinger-Brauerei bei der Bierauslieferung in München rund um 1900.

Eine "klassische Stadtteilwirtschaft" ohne "Schwellenangst"

Den Tannengarten gibt es seit 1889. Die Sendlinger hängen an der Gaststätte und ihrem Biergarten. Vor Jahren gab es sogar eine Bürgerinitiative, die sich für ihren Erhalt einsetzte. "Wir wollen eine klassische Stadtteilwirtschaft sein", betont Grenzdörffer, "ohne Schwellenangst."

Der Biergarten wartet noch auf die Sonne. © Daniel von Loeper

Bayerische Schmankerl im Tannengarten

Die Speisekarte hält bayerische Schmankerl für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel bereit, das ist dem Wirt wichtig. Die meisten Hauptgerichte kann man auch als kleine Portion bestellen. Das reicht vom Schnitzel über Spareribs bis hin zu Salaten, die man selbst zusammenstellen kann.

Schnitzel und Schnitt gehen eigentlich immer, oder? © Daniel von Loeper

Schweinsbraten für 11 Euro

Und tatsächlich, einen Schweinsbraten für 11 Euro (klein: 9,80) findet man in München nur noch selten. Man kann aber auch nur eine Halbe (3,90 Euro) trinken. Wenn das Wetter passt, wird auch im Biergarten bedient. Im Wirtshaus gibt es außerdem einen Veranstaltungsraum für private Feiern bis 80 Personen.

Stammtische sind erwünscht

Ausdrücklich erwünscht sind im Tannengarten auch Stammtische. Wenn diese möchten, können sie sich von der Künstlerin Miriam Stark sogar ihre persönliche Tischplatte gestalten lassen. Die wird dann am Stammtisch-Tag auf ihren Tisch gelegt. Persönlicher geht's wirklich kaum.

Pfeuferstraße 32, Di-So: 11.30 bis 23 Uhr