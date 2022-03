Hier gibt's in München Mittagessen für bedürftige Senioren

Künftig gibt es in noch mehr Einrichtungen kostenloses Essen. Die neue Liste.

Senioren können in München in mehreren Einrichtungen kostenlos essen. (Archivbild)

München - Bedürftige Senioren erhalten künftig an 21 Orten ein kostenloses Mittagessen. So geht es aus einer Mitteilung der SPD hervor, auf deren Initiative das Projekt gestartet wurde.

Drei Mal pro Woche warmes Essen für Senioren

Seit 2019 gibt es das Angebot in allen Alten- und Servicezentren und in neun Projekten der offenen Altenhilfe. Drei Mal pro Woche bieten sie ein warmes Essen an. Teilnehmen können alle Besucher der Einrichtung. Knapp die Hälfte bezahlt das Essen selbst, die andere bekommt einen Zuschuss oder die Mahlzeit kostenlos.

Hinzu kommen jetzt die Seniorenbegegnungsstätte an der Schleißheimer Straße, der Seniorentreff an der Arcisstraße, das Karl-Rudolf-Schulte-Haus, das Horst-Salzmann-Zentrum am Plievierpark, der Seniorentreff Hasenbergl und das Seniorenwohnen Alt-Aubing. Ebenso der Zaidman-Seniorentreff, der aktuell noch geplant wird.