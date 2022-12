Sendlinger Tor: Mann verletzt sich selbst mit Messer im Gesicht – Großeinsatz

Laut Polizei hat sich der 27-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Altstadt - Am Montagabend ist die Polizei mit mehreren Streifen in die Münchner Altstadt ausgerückt, wie sie am Dienstag mitteilte.

Mehrere Zeugen hatten den Notruf alarmiert, weil ein Mann mit Verletzungen im Gesicht von der Sonnenstraße in Richtung Sperrengeschoss zum U-Bahnhof Sendlinger Tor unterwegs war. Laut Anrufer hatte der Mann einen "spitzen Gegenstand in der Hand".

Mann in Münchner Krankenhaus gebracht

Im Untergeschoss der U-Bahn-Haltestelle trafen die Polizisten auf einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Laut den Beamten befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er soll sich selbst verletzt haben.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte ein Messer und ein Cuttermesser sicher. Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt.