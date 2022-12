Riem: Mit voller Wucht in Betonmauer gefahren – Autofahrer (44) tot

Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlag.

Bei einem Autounfall in Riem verstarb ein Mann (44) noch am Unfallort. (Symbolbild)

Riem - Am Montagabend gegen 21.15 Uhr war der 44-Jährige Münchner mit seinem BMW "mit hoher Geschwindigkeit" auf der Willy-Brandt-Allee unterwegs, wie die Münchner Polizei mitteilt.

Riem: Mann (44 ) stirbt nach Kollision mit Betonmauer

Er fuhr dort stadtauswärts bei einer Verkehrsinsel in eine Betonmauer. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

Das Auto wurde komplett zerstört. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.