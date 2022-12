Filiale am Romanplatz schließt: Post ja, Postbank nein

Am Romanplatz schließt die Filiale im Januar. Wie es dann an dem Standort weitergehen wird.

Neuhausen-Nymphenburg - Eine ganz schlimme Nachricht für die Älteren im Viertel, so bezeichnete eine 82-jährige Nachbarin die drohende Schließung der Post am Romanplatz vor einem Jahr in der AZ. Die Post am Rotkreuzplatz sei schließlich fußläufig nicht mehr erreichbar.

Es war nur eine Frage der Zeit

Hunderte Unterschriften waren 2021 im nicht unbedingt als protestfreudig bekannten Nymphenburg gesammelt worden, ganz offensichtlich waren im Viertel viele entsetzt. Für die Postbank aber stand schon fest, dass der Standort aufgegeben wird, fraglich war nur noch der genaue Zeitpunkt. Immerhin: Einige Monate länger als befürchtet gab es das Angebot noch. Gestern teilte die Postbank mit, wann endgültig Schluss ist: Der 21. Januar 2023, ein Samstag, wird der letzte Tag sein.

Bank geht, Post bleibt

Immerhin: Für die Nachbarn gibt es eine gute Nachricht. Denn zwar wird es hier keine Postbank-Filiale mehr geben. Doch Pakete abgeben und Briefmarken kaufen wird nach einer Umbauphase wieder möglich sein, wie die Postbank gestern mitteilte. Die größte Sorge der Nachbarn ist also vom Tisch. "Am 15. Februar eröffnet in denselben Räumlichkeiten eine neue Partner-Filiale der Deutschen Post", hieß es gestern. "Sie wird zu den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.

Nächster Halt: Rotkreuzplatz

Die Postbank hatte vergangenes Jahr zugesichert, man suche einen Partner - das ist nun offenbar gelungen. Für Postbank-Kunden hingegen wird der Weg tatsächlich weiter, sie müssen zum Beispiel zum Rotkreuzplatz.

"Dort können unsere Kundinnen und Kunden sich zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen. Sie erhalten hier auch alle gewohnten Postdienstleistungen und können Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen vornehmen", teilt die Postbank mit. "Auf Wunsch bietet die "Postbank Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen auch zu Hause an.

Zur kostenlosen Bargeldversorgung gebe es in "der näheren Umgebung den Geldautomaten der Postbank, Winthirstraße 4-6, den Cash Group-Automaten der Commerzbank am Rotkreuzplatz 8 und den Bargeldservice der Shell Station, Menzinger Straße 10".