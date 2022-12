Mit Waffe Supermarkt in Neuperlach überfallen: Unbekannter erbeutet über 1.000 Euro

Eine sofort eingeleitete Fahndung ist am Freitag ohne Erfolg geblieben, die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Das Kommissariat 21 ermittelt in dem Fall. (Symbolbild)

Neuperlach - Bei einem bewaffneten Überfall in einem Supermarkt hat ein bislang unbekannter Täter am Freitag über 1.000 Euro erbeutet.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann gegen 19.55 Uhr – also kurz vor Ladenschluss – das Geschäft in der Quiddestraße betreten und wenig später dann an der Kasse seine Waren auf das Band gelegt .

Neuperlach: Täter bedroht Kassiererin mit Waffe und erbeutet über 1.000 Euro

Als die Kassiererin die eingescannten Produkte abkassieren wollte und sich die Kassenschublade öffnete, zog der Unbekannte den Angaben zufolge eine Schusswaffe und forderte die Kassiererin auf, den Inhalt des Kasseneinschubs auf den Tresen zu legen.

Überfall auf Supermarkt: Zeugenaufruf der Polizei

Schließlich entwendete er selbst Bargeld im Wert von mehr als 1.000 Euro aus der Kasse und flüchtete. Die sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter mit zahlreichen Streifen blieben ohne Erfolg, das Kommissariat 21 (Raubdelikte) ermittelt in dem Fall.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur; schwarze Stoffjacke,

schwarzer Schal (Buff), dunkelblaue Jeans, schwarzes Basecap; war mit einer Pistole bewaffnet.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Quiddestraße in Neuperlach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.