Feuer in Münchner Betriebshof: 300.000 Euro Schaden

In der Garage eines Betriebshofs ist am Sonntagabend ein Kastenwagen in Brand geraten. Es entstand hoher Sachschaden.

19. Dezember 2022 - 14:49 Uhr | AZ

Der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. © Berufsfeuerwehr München