Ostbahnhof: Rentner (75) bei Streit mit Kopf gegen Tischkante geschubst

Am Sonntagabend ist ein Rentner im Rahmen eines Streits am Ostbahnhof in einem Restaurant geschubst worden und prallte daraufhin mit dem Kopf gegen eine Tischkante. Der 75-Jährige musste ins Krankenhaus, der Täter flüchtete.

19. Dezember 2022 - 10:30 Uhr | AZ