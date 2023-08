SEK-Einsatz in Moosach: Einbrecher droht mit Gasexplosion

Am Dienstagabend hat ein Einbrecher in Moosach für einen Großeinsatz gesorgt, an dem unter anderem auch rund 50 Spezialkräften der Polizei beteiligt war. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Moosach - Am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr hat ein Mann einen Großeinsatz der Münchner Polizei in Moosach ausgelöst. Wie die Polizei schreibt, klingelte er zuvor an allen Türen eines Mehrfamilienhauses, bis ihm eine Tür schließlich geöffnet wurde. Das Klingeln machte einen 41-jährigen Bewohner des Hauses stutzig und er ging in den Keller, um nachzuschauen wer das Haus betreten hat.

SEK-Einsatz in Moosach: Unbekannter droht mit Gasexplosion

Dort traf er dann auf den Einbrecher und stellte fest, dass er ein Kellerabteil aufgebrochen hatte. Als der ihn sah, bedrohte er den 41-Jährigen mit einer Axt. Außerdem holte der Einbrecher noch eine Gasflasche aus dem Abteil und drohte, sie zum explodieren zu bringen.

Einbrecher verursacht Großeinsatz der Polizei

Der 41-Jährige nutzte dann seine Chance und ergriff die Flucht. Beim Verlassen des Kellers schloss er den Eindringling ein und rief dann sofort die Polizei, Die schickte gleich ein Großaufgebot zum Haus, darunter mehr als 50 SEK-Beamte und Mitglieder anderer Spezialeinheiten.

Fahndung bleibt bisher erfolglos

Die Polizisten konnten den Mann jedoch vor Ort nicht mehr antreffen. Aktuell vermutet die Polizei, dass er aus einem Fenster geflüchtet sei – die Fahndung läuft auf Hochtouren. Alle weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 32 Jahre alt, ca. 1.80m groß, ca. 85 Kilo, kräftige Figur, kurze Haare, dunkle Augen, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem Kapuzenpullover, sprach Hochdeutsch.

Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die am Dienstagabend in der Nanga-Parbat-Straße/Dachauer Straße in Moosach etwas gesehen haben könnten. Hinweise an das Kommissariat 53 oder jede andere Polizeidienststelle, Tel. 089/2910-0.