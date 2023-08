Mann liegt mit schweren Kopfverletzungen im Bahnhofsviertel – Polizei München sucht Zeugen

Vergangenen Donnerstag hat eine Angestellte einen Mann mit schweren Kopfverletzungen in einem Hauseingang gefunden. Noch sind viele Fragen offen.

Blick in die Landwehrstraße im Münchner Bahnhofsviertel. (Archivbild)

Ludwigs-/Isarvorstadt - Am vergangenen Donnerstag wurde ein schwerverletzter 36-Jähriger im Eingang eines Appartementhauses gefunden. Laut Polizei sah eine Angestellte des Hauses in der Landwehr-/Goethestraße den Mann gegen 8 Uhr mit einer schweren Kopfverletzung am Boden liegen.

Schwerverletzter Mann im Hauseingang gefunden: "Fremdeinwirkung ist nicht auszuschließen"

Daraufhin verständigte sie sofort den Rettungsdienst und der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich aktuell noch im Koma befindet. Wie es zu den Verletzungen kam, ist bislang unklar. Da Fremdeinwirkung nicht auszuschließen ist, ermittelt in diesem Fall das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Münchner Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat im Zeitraum von Mittwoch (23. August), 20 Uhr, und Donnerstag (24. August), 8 Uhr, im Bereich der Landwehrstraße, Goethestraße und der Paul-Heyse-Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München in Verbindung zu setzen.