Haftbefehl gegen Münchnerin: 32-Jährige sticht Mann (26) in die Brust

In einer Wohnung in Fürstenried hat eine Frau einem Mann ein Messer in die Brust gestochen, das Opfer wurde dabei schwer verletzt.

28. August 2023 - 15:05 Uhr | AZ

Bei dem Messerangriff wurde ein 26-jähriger Münchner schwer verletzt. (Symbolbild) © imago/Fotostand

Fürstenried - Das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat ermittelt: Eine 32-Jährige soll einen sechs Jahre jüngeren Mann in einer Wohnung in Fürstenried mit einem Messer angegriffen haben, teilt die Polizei dazu mit. Messerangriff in Wohnung: Opfer schwer verletzt Am Samstag war gegen 13 Uhr ein entsprechender Notruf wegen häuslicher Gewalt eingegangen. Nach dem ein Streit eskaliert sei, habe die Frau dem Opfer mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Der Verletzte selbst verständigte daraufhin den Notruf, und die Polizei schickte sofort mehrere Streifen zu der Wohnung. Messer-Attacke: Mutmaßliche Täterin flieht, Polizei fasst die 32-Jährige Die weiteren Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass sowohl Täter als auch Opfer aus München stammen. Zu einer möglichen Beziehung der beiden Personen äußerte sich die Polizei bisher nicht. Lesen Sie auch BMW durchbricht Betonmauer – zwei Verletzte X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Freimann: Heftiger Crash im geliehenen Luxus-Mercedes X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Die 32-Jährige war noch vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet, konnte aber im Rahmen einer Sofortfahndung gefasst werden. Sie stand bereits vor dem Ermittlungsrichter, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr Das Opfer wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht – aktuell befindet sich der 26-Jährige nicht in Lebensgefahr. Da der Ablauf der Tat und deren Hintergründe noch nicht geklärt sind, ermittelt das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) in dem Fall.