Freimann: Crash im geliehenen Mercedes – verletzter Beifahrer im Krankenhaus

Nach einem schweren Unfall in der Maria-Probst-Straße muss die Münchner Feuerwehr den verletzten Beifahrer mit einem hydraulischen Rettungssatz aus dem total ramponierten Mercedes bergen.

Freimann - Im von einem Freund ausgeliehenen Mercedes sind in der Nacht zwei junge Männer verunglückt: Der Fahrer blieb dabei nahezu unverletzt, der Beifahrer kam ins Krankenhaus.

Fahrer verliert Kontrolle über PS-starken Mercedes: Notruf geht über E-Call raus

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, war das Duo gegen 3 Uhr in der Maria-Probst-Straße im Euro-Industriepark unterwegs, als der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über den PS-starken Boliden verlor.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, riss einen Eisenbügel aus dem Grünstreifen und krachte mit der Beifahrerseite gegen ein schweres Eisentor einer Asylbewerberunterkunft. Im Unfall-Pkw hatten alle Airbags ausgelöst. Automatisch setzte der Wagen einen Notruf über eCall an die Leitstelle ab.

Beifahrer im Unfallwagen eingeklemmt: Feuerwehr setzt hydraulischen Rettungssatz ein

Den Einsatzkräften bot sich den Angaben zufolge ein Bild der Verwüstung, die Verankerung des schweren Tores war komplett aus dem Boden gerissen, der Eisenbügel aus dem Grünstreifen fand sich hinter dem Gebäude wieder.

Um den Beifahrer schonend aus dem Wrack zu befreien, mussten die Einsatzkräfte das Dach und die B-Säule des Mercedes entfernen. Hierzu kam der hydraulische Rettungssatz mit Schere und Spreizer zum Einsatz.

Mercedes-Crash in der Maria-Probst-Straße: Beifahrer muss ins Krankenhaus

Nachdem er durch den Feuerwehr-Notarzt untersucht und versorgt worden war, kam der Beifahrer mit "mittelschweren Verletzungen" in eine Münchner Klinik. Der Fahrer verließ den Mercedes nahezu unverletzt. Am hochpreisigen Fahrzeug und am Zufahrtstor entstand Totalschaden, die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.