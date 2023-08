Münchner Motorrad-Poser verliert Kontrolle über sein Bike – drei Verletzte

In der vergangenen Nacht ist ein Motorrad-Kunststück völlig daneben gegangen: Dabei wurden drei Personen verletzt und ein hoher Sachschaden registriert.

Altstadt - Er wollte wahrscheinlich einen auf cool machen, doch die Sache ging in die Hose. Am Max-Joseph-Platz trafen sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.40 Uhr drei Motorradfahrer mit ihren Maschinen – darunter ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München, ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in Freising und eine 20-Jährige mit Wohnsitz in Erding.

Motorrad-Kunststück geht schief - drei Verletzte am Max-Joseph-Platz

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 26-jährige Münchner mit seinem Motorrad ein Kunststück vorführen. Doch dieses ging völlig daneben: Der Mann verlor die Kontrolle über seine Maschine, welche in Richtung der anderen beiden Biker und ihrer Motorräder rutschte und diese erwischte.

Dabei zog sich der 26-Jährige aus Freising Verletzungen zu, woraufhin er vom Rettungsdienst zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der Unfallverursacher wurde bei seiner misslungenen Aktion leicht verletzt und musste ambulant in der Klinik behandelt werden.

Auch die 20-Jährige erlitt leichte Schrammen, die allerdings nicht schwerwiegend waren und keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Das Ergebnis dieser missratenen Poser-Aktion: drei verletzte Personen und drei beschädigte Motorräder mit einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro.