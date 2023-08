München: BMW durchbricht Betonmauer – zwei Verletzte

Eine 18-Jährige verliert in Moosach die Kontrolle über ihren BMW und muss nach dem Crash wie ihre Beifahrerin ins Krankenhaus.

Moosach - Am späten Sonntagabend ist eine Autofahrerin mit ihrem BMW in der Triebstraße in eine Mauer gekracht: Die 18-Jährige und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, hatte die Frau gegen 23 Uhr offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren: Passanten beobachteten demnach von einer gegenüberliegenden Tankstelle aus, wie der BMW über den Rad- und Fußweg, durch einen Zaun und eine Hecke rauschte und dann in der Betonmauer landete.

BMW durchbricht Betonmauer: Passanten reagieren schnell

Ein Zeuge rief die 112, andere Menschen eilten zu Hilfe. Die Beifahrerin konnte den BMW ohne Unterstützung verlassen und half ihrer Freundin aus dem Auto.

Mehrere Passanten kümmerten sich um die beiden leicht verletzten Insassinnen, bis kurz darauf die Feuerwehr eintraf. Das Rettungsdienstpersonal versorgte die 18-Jährige und ihre Beifahrerin, die dann ins Krankenhaus gebracht wurden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen bei der Erstversorgung und leuchteten den Unfallbereich aus. Zudem stellten sie den Brandschutz sicher. Über die Höhe des Sachschadens ist der Feuerwehr nichts bekannt, die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.