An Eisenring geklammert: Polizei rettet Münchner (54) aus der Isar

In der Nähe des Deutschen Museums entdeckt eine Passantin am Donnerstag einen Mann in der Isar, der offensichtlich Hilfe braucht. Es folgt ein nervenaufreibender Einsatz für Polizei und Feuerwehr – mit einem guten Ende.

26. August 2023 - 13:38 Uhr | AZ

Nördlich der Ludwigsbrücke ist ein 54-jähriger Münchner in die Isar gestürzt. (Archivbild) © Sigi Müller