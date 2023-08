Drei Männer vergnügen sich am Flauchersteg an der Isar in München: Passanten rufen Notruf

Die Mittagshitze stieg drei Männern offenbar nicht nur zu Kopfe. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und wegen exhibitionistischer Handlungen am Flauchersteg an der Isar schritt am Dienstagnachmittag die Polizei ein.

17. August 2023 - 07:09 Uhr | AZ

In der Nähe des Flaucherstegs wurden am Dienstag drei Männer festgenommen © dpa/Sven Hoppe