Buckelpiste statt Flaniermeile: Flauchersteg wird frühestens im Winter repariert

Wegen notdürftiger Reparaturen bleibt der Flauchersteg den Sommer über holprig. Frühestens im Winter will die Stadt ihn so instand setzen, dass er wieder eben ist.

München - Spaß macht das vielleicht sportlichen Mountainbikern, die mit ordentlich Dämpfung unterwegs sind. Und die Hindernisse als willkommene Herausforderung sehen. Für alle anderen wird es den Sommer über ungemütlich beim Flanieren über den Flauchersteg – insbesondere für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß oder auf einen Rollstuhl angewiesen sind, oder für Familien mit Kinderwagen.

Flauchersteg: Baureferat deckt Löcher provisorisch ab

Der Grund für diese frisch verbauten Hindernisse: "In regelmäßigen Abständen" tauscht das Baureferat beschädigte Holzbohlen an Brücken aus. "Aus Gründen der Verkehrssicherheit", wie die Stadt auf AZ-Anfrage schreibt, würden Löcher und Fehlstellen mit Brettern und Holzplatten abgedeckt.

Provisorische Reparaturen am Flauchersteg machen das Flanieren und Radfahren ungemütlich. © privat

Provisorium bleibt den ganzen Sommer

Das sind lediglich provisorische Reparaturen. Die bleiben, bis das Baureferat den Steg wieder mit neuen Bohlen bestückt, so dass er wieder eben ist. Geplant sei das für die nächste Wintersaison, sofern keine Lieferengpässe dazwischenkommen. Also: frühestens im Winter. Bis dahin bleiben die Stolperfallen.

Flauchersteg: nur Komplettsperrung möglich

Warum erst dann und nicht schon jetzt, wo doch das gute Wetter viele Spaziergänger nach draußen lockt? "Der Austausch kann nur in den weniger stark frequentierten Zeiten durchgeführt werden", schreibt das Baureferat. Die ganze Brücke müsse gesperrt werden, da die Reparaturen nur in "zusammenhängenden Abschnitten" erfolgen könne. Außerdem seien Brücken "in der Regel" auch wichtige Flucht- und Rettungswege. Es kämen darum nur weniger stark frequentierte Zeiten in Frage. Für den Sommer heißt es also: aufgepasst beim Spaziergang über den Flauchersteg. Es gibt einige Hindernisse.