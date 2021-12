Schwanthalerhöhe: Täter nach wiederholtem Kiosk-Einbruch gefasst

Der Einbrecher ist zwei Tage nach der Tat zu einem Kiosk an der Schwanthalerhöhe zurück und ist dort von der Polizei geschnappt worden.

Schwanthalerhöhe - Nachdem sich ein Einbrecher in der vergangenen Montagnacht schon zum zweiten Mal am selben Kiosk an der Theresienhöhe zu schaffen gemacht hat, hat die Polizei den Täter nun identifiziert und festgenommen.

Täter hatte das Einbruchswerkzeug noch bei sich

Laut Polizei hatte der Täter schon in der Nacht zum Samstag ein Loch in die Fensterscheibe des Kiosks geschlagen und Waren im Wert von 50 Euro gestohlen. Zwei Tage später hielt sich der 36-Jährige wieder in der Nähe des Kiosks auf und trug dabei den Gegenstand bei sich, mit dem er die Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Beamten, die den 36-Jährigen vor Ort beobachtet hatten, nahmen den Mann fest.