Isarvorstadt: Erfolgloser Christbaum-Diebstahl

Die Polizei hat sechs Münchner überrascht, die in einen umzäunten Christbaum-Verkaufsstand in der Isarvorstadt eingedrungen waren.

Isarvorstadt - Am vergangenen Montagabend haben mehrere Personen versucht, Christbäume aus einem umzäunten Verkaufsbereich an der Wittelsbacher Straße zu stehlen. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Eine Passantin war auf die Verdächtigen aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt.

Sechs junge Tatverdächtige festgenommen

Wie die Polizei berichtet, haben die Ermittler sechs Tatverdächtige im Alter von 18 bis 22 Jahren wegen des Verdachts auf versuchten Diebstahl festgenommen. Die sechs Münchner erhielten eine Anzeige und wurden nach Abschluss der Ermittlungen wieder entlassen.