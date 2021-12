Knall in München: Fliegerbombe an der Donnersbergerbrücke explodiert - drei Verletzte!

An der Donnersbergerbrücke kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz. Laut Polizei und Deutscher Bahn ist eine Fliegerbombe explodiert, es gibt mindestens drei Verletzte.

Weitere Bilder vom Großeinsatz an der Donnersbergerbrücke.

Einsatzkräfte der Feuerwehr gehen am Einsatzort zu einer S-Bahn.

Einsatzkräfte der Feuerwehr gehen am Einsatzort zu einer S-Bahn.

München - Lauter Knall in München! Am Mittwochmittag ist an der Donnersbergerbrücke eine Fliegerbombe explodiert, es gibt mehrere Verletzte.

Wie die Polizei auf AZ-Nachfrage bestätigte, kommt es seit 12.15 Uhr an einer Baustelle im Bereich der Donnersbergerbrücke zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. "Wir wissen von einem Knall und einer Rauchsäule", sagte ein Polizeisprecher. Auch zwei Hubschrauber der Polizei kreisten über dem Einsatzort.

Verpuffung auf Baustelle: Mindestens drei Verletzte

Der Münchner Feuerwehr zufolge ist es an der dortigen Baustelle zu einer Verpuffung gekommen. Mindestens drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. "Wir sind dabei, die Personen zu versorgen", sagte ein Feuerwehrsprecher vor Ort.

Polizei und Feuerwehr: Fliegerbombe auf Baustelle explodiert

Bei dem Knall handelte es sich laut Polizei und Feuerwehr um eine detonierte 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. "Bei Bohrungsarbeiten auf einer Baustelle ist eine Fliegerbombe im Erdreich explodiert", teilte die Feuerwehr mit. Spezialisten seien aktuell vor Ort, um die Reste der Bombe zu begutachten.

Bereits zuvor berichtete die Polizei, dass man keine Hinweise auf eine Straftat vorliegen habe. Der Bereich rund um die Baustelle wurde abgesperrt, außerhalb dieses Bereichs bestehe laut Polizei keine Gefahr.

"Großes Erschrecken war die erste Reaktion", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der vor Ort war. Aber auch "eine große Erleichterung, dass es sich nicht um einen Bombenanschlag handelt, sondern um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg".

Explosion in München: Bahnverkehr stark eingeschränkt

Der Einsatzort liegt nach Auskunft der Polizei in der Nähe der Bahngleise auf einer Baustelle. Wegen des Polizei- und Feuerwehreinsatzes ist der S-Bahnverkehr stark beeinträchtigt – die Stammstrecke wurde zwischen den Stationen Laim und Rosenheimer Platz gesperrt. Auch der Fernverkehr am Hauptbahnhof ist beeinträchtigt, sagte ein Sprecher der DB. Wie lange die Züge nicht fahren, sei noch unklar.

Nach Explosion: So fahren die S-Bahnen aktuell

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++