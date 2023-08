Schüler am Max-Weber-Platz vergewaltigt: Polizei München korrigiert Angaben

Am Dienstag hat die Münchner Polizei neue Details zum Vergewaltigungsfall am U-Bahnhof Max-Weber-Platz veröffentlicht. Die Ermittler korrigieren sich dabei.

Schauplatz der Vergewaltigung: Der U-Bahnhof am Max-Weber-Platz in München.

Au-Haidhausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 18-Jähriger am U-Bahnhof Max-Weber-Platz von einem 20-jährigen Mann vergewaltigt. Der Schüler begab sich nach einer Feier stark alkoholisiert auf den Heimweg und begegnete dabei dem Tatverdächtigen, der seine wehrlose Situation ausnutzte.

Der 18-jährige Geschädigte erstattete am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Das Mobiltelefon, das der Tatverdächtige mitgenommen hatte, wurde geortet. Somit konnte auch der mutmaßliche Täter am Sonntag, gegen 2 Uhr, festgenommen werden.

Neue Details: Vergewaltigung dauerte etwa eine halbe Stunde

Die Polizei teilte am Montag mit, dass die Vergewaltigung mehrere Stunden lang, von 1 bis 5 Uhr, dauerte. Nun korrigierte das Präsidium diese Meldung: "Die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 15 haben inzwischen ergeben, dass die Tat sich im Zeitraum von circa 2.35 Uhr bis 3.05 Uhr zugetragen hat", teilt das Münchner Polizeipräsidium am Dienstagnachmittag mit. In diesem Zeitraum habe kein U-Bahnbetrieb stattgefunden.

Weitere Fragen beantworteten die Beamten am Dienstag nicht, etwa wie der Tatzeitraum nun konkretisiert werden konnte oder wie die Beteiligten um diese Uhrzeit in den Bahnhof kamen. Diese Informationen seien Teil der laufenden Ermittlungen.

Der Beschuldigte befindet sich laut Polizei weiterhin in Untersuchungshaft, die Ermittlungen des Kommissariats 15 für Sexualdelikte dauern an. Im Jahr 2022 wurden 290 Vergewaltigungsfälle registriert, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München lagen. Bei elf dieser Fälle war der Geschädigte männlich.