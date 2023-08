Frau stirbt bei Wohnungsbrand in München – Ursache für Feuer noch unklar

Am Samstagabend ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand in München ums Leben gekommen. Nachbarn hatten zuvor noch Hilfeschreie gehört.

Ramersdorf - Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ramersdorf haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine tote Frau gefunden. Reanimationsversuche blieben am Samstag erfolglos, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Ein Nachbar hatte gegen 22 Uhr Flammen in der Wohnung in der St.-Cajetan-Straße gesehen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Als die weiteren Bewohner des Hauses auf das Feuer im fünften Stock aufmerksam wurden, verließen sie das Haus.

Nachbarn hörten Hilfeschreie aus der Brandwohnung

Bei der Toten handele es sich um die 78-jährige Bewohnerin der Wohnung, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nachbarn berichteten der eingetroffenen Feuerwehr von Hilfeschreien aus der Brandwohnung. Laut Polizei starb die Frau vermutlich an einer Rauchgasvergiftung.

Bei dem Feuer entstand nach ersten Schätzungen der Feuerwehr ein Schaden von 150.000 Euro. Die Brandwohnung ist vorerst unbewohnbar, die restlichen Bewohner des Hauses, etwa 40 Personen, konnten nach dem Feuerwehreinsatz wieder in ihre Wohnungen zurück.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Was jedoch feststeht: Das Feuer brach im Schlafzimmer der Wohnung aus, weitere Details müssen jedoch noch geklärt werden. Hinweise auf Vorsatz gibt es laut Polizei bislang nicht.