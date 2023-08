Rohrbruch: Straße in München steht plötzlich unter Wasser – Anwohner haben kein Trinkwasser

Wie es zum Wasserrohrbruch gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Ein Abschnitt der Balanstraße musste für den Verkehr gesperrt werden. Etliche Haushalte stehen ohne Trinkwasser da.

Thomas Gaulke 6 Die Straße wurden an zwei Stellen aufgegraben, um das Leck in der Leitung zu finden.

Ramersdorf-Perlach - Ungewöhnlicher Einsatz für die Münchner Berufsfeuerwehr: Am Freitagnachmittag stand ein Teil der Balanstraße wegen eines Wasserrohrbruchs plötzlich komplett unter Wasser – eine große Menge Leitungswasser sprudelte an mehreren Stellen aus der Straße. Passanten alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren wenig später auch Mitarbeiter der Stadtwerke München sowie die Polizei vor Ort. Als die Feuerwehr eintraf, war die Straße "nahezu vollflächig von Wasser bedeckt", wie es im Bericht von Samstag heißt. Die Balanstraße wurde daraufhin zwischen der Hochäckerstraße und Ständlerstraße für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

Stadtwerke graben Fahrbahn auf, um Leck in der Leitung zu finden

Mit Besenstielen suchten die Feuerwehrkräfte nach verstopften Gullys, damit das Wasser möglichst ungehindert wieder abfließen konnte. In der Zwischenzeit arbeiteten die Stadtwerke-Mitarbeiter bereits daran, die Schadensstelle genau ausfindig zu machen. An zwei Stellen wurde die Fahrbahn bereits mit Baggern aufgegraben, um die Bruchstelle der Leitung in etwa 1,80 Meter Tiefe zu finden.

Die Straße wurden an zwei Stellen aufgegraben, um das Leck in der Leitung zu finden. © Thomas Gaulke

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr zunächst beendet. Nach rund einer Stunde wurden sie jedoch nochmals gerufen. Denn gegen 18 Uhr stellten Mitarbeiter des Münchner Baureferats fest, dass ein Ampelmast vom Wasser unterspült wurde – es bestand die Gefahr, dass er umfallen könnte. Die Einsatzkräfte rückten also abermals an und fällten den Mast, danach war der Einsatz für sie wieder beendet.

Auch am Morgen war der betroffene Bereich noch immer für den Verkehr gesperrt. "Die zuständigen Stellen arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Leckage", heißt es seitens der Feuerwehr.

Wasserrohrbruch: Viele Anwohner in der Balanstraße derzeit ohne Trinkwasser

Der Wasserrohrbruch hat auch Konsequenzen für die Anwohner. Nach Informationen vor Ort sind aktuell etliche Häuser im Bereich zwischen der Ständler- und Hochäckerstraße ohne Trinkwasser. Für die Anwohner wurden an funktionsfähigen Hydranten Standrohre gesetzt, über die sie sich mit Wasser versorgen können.

Anwohner konnten sich aus Hydranten mit Wasser versorgen. © Thomas Gaulke

Die Ursache für den Wasserrohrbruch ist laut Feuerwehr noch unklar. Ebenso, wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern werden.