Aufzug am Ostbahnhof in München versagt erneut: Schon wieder Personen im Lift gefangen

Berg am Laim - Zum zweiten Mal binnen vier Tagen musste die Feuerwehr Personen befreien, die in einem Aufzug am Ostbahnhof gefangen waren.

Wie die Feuerwehr mitteilte, befand sich am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr eine Mutter mit ihrer Tochter im Lift, als dieser seinen Dienst quittierte und zwischen zwei Geschossen steckenblieb. Die beiden Gefangenen betätigten den Notrufknopf in der Liftkabine und machten auf ihre missliche Lage aufmerksam. Die Notrufzentrale einer Aufzugshotline informierte daraufhin die Feuerwehr.

Schon wieder dieser Aufzug: Mutter und ihre Tochter bleiben stecken

Vor Ort dürften die Einsatzkräfte ein Déja-vu gehabt haben, denn erst am Montag mussten aus demselben Aufzug fünf Personen befreit werden.

Zunächst nahm man Kontakt mit den beiden eingeschlossenen Personen auf, anschließend wurde versucht, den Fahrstuhl über die Notbetriebssteuerung zu verfahren, allerdings blieb dieser Versuch ohne Erfolg.

Wie schon am Montag musste auch diesmal die Rettung erneut über das Aufzugsdach erfolgen. Dafür öffneten die Einsatzkräfte die Dachluke und schufen anfangs eine kleine Öffnung durch eine Metallplatte, die sich zwischen Dachluke und Fahrgastraum befand und seit dem letzten Einsatz vier Tage zuvor erneuert wurde. Durch die kleine Öffnung wurden der eingesperrten Mutter und ihrer Tochter Wasser, eine Decke und Gehörschutz gereicht. Danach wurde begonnen, die Metallplatte mit einer Säbelsäge zu öffnen.

Etwas mehr als eine Stunde, nachdem der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen war, konnten die beiden Eingesperrten über eine Klappleiter den Aufzug verlassen, der anschließend von der Feuerwehr außer Betrieb genommen wurde.