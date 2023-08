Raubüberfall am Hauptbahnhof in München: Polizei sucht nach Täterin

Am Montagabend hat eine unbekannte Frau einen 32-Jährigen am Bahnhofsplatz in München ins Gesicht geschlagen und dann seine Halskette geklaut. Die Polizei fahndet jetzt nach der Täterin.

16. August 2023 - 17:07 Uhr | AZ

Die Polizei fahndet noch nach der unbekannten Täterin. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa