Halbnackter Randalierer greift Polizisten an – Drogentest positiv

Am Dienstagabend randalierte ein 47-Jähriger am Münchner Hauptbahnhof. Später stellte die Polizei fest, dass der Mann unter Drogen stand.

Ludwigsvorstadt - Ein Mann, der nur eine Unterhose trug, hat an einer Straßenbahnhaltestelle an der Arnulfstraße (Hauptbahnhof Nord) mehrere Passanten und Bundespolizisten angegriffen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, schlug der 47-Jährige am Dienstagabend gegen mehrere Straßenbahnen, beschimpfte Passanten und stellte sich in den Weg der einfahrenden Züge.

Als die Bundespolizei gegen 23.30 Uhr eintraf, ging er auch auf die Beamten los und leistete den Angaben zufolge heftigen Widerstand, als diese versuchten, ihn am Boden Handschellen anzulegen.

47-Jähriger randaliert am Hauptbahnhof – stand offenbar unter Drogen

Der Mann war offenbar unter dem Einfluss von Kokain. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens und der leichten Verletzungen, die er sich bei der Festnahme zuzog, riefen die Polizisten einen Rettungswagen, der dann auch einen Drogentest durchführte. Als dieser positiv ausfiel, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutabnahme angeordnet.

Heftige Gegenwehr: 47-Jähriger wehrt sich gegen Verhaftung

Die Bundespolizei ermittelt gegen ihn wegen tätlichen Angriffs, Widerstands und Körperverletzung. Während keiner der eingesetzten Beamten verletzt wurde, erlitt der Mann bei seiner Wehr gegen die Mitnahme leichte Schürfwunden am Knie und am unteren Rücken. Eine Versorgung im Krankenhaus war laut Rettungsdienst aber nicht notwendig.

Fast nackt und ohne Ausweis unterwegs

Der Mann hatte keinen Ausweis bei sich. Seine Identität wurde durch einen Fingerabdruck festgestellt. Nachdem er sich beruhigt hatte, gab er auch seine Adresse an. Die Bahnhofsmission versorgte ihn mit Kleidung. Die Bundespolizisten brachten ihn zu seinem Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs.