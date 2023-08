Pasinger Bahnhof: Erneuter Raubüberfall in München durch Jugendliche

Erneut wurden Jugendliche am Pasinger Bahnhof in München in der Nacht auf Donnerstag ausgeraubt.

17. August 2023 - 19:22 Uhr | Rose Heimig

Nach vermehrten Überfällen am Pasinger Bahnhof ermittelt die Polizei gegen mehrere Jugendliche. © Bundespolizei