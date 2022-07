Schreck am Hauptbahnhof: Seniorin stürzt ins Gleis, Soldat hilft

Eine Frau (65) stürzt wegen Kreislaufproblemen am Hauptbahnhof ins Gleisbett. Ein 22-jähriger Soldat eilt herbei und leistet Erste Hilfe.

München - Schockmoment am Münchner Hauptbahnhof: Am Montagmittag stürzte eine 65-jährige Frau mit Kreislaufproblemen zwischen Prellbock und Kopfbahnsteig ins Gleis 29 am Starnberger Flügelbahnhof.

Schon vor dem Sturz war einem 22-jährigen Soldaten aufgefallen, dass die Frau wackelig auf den Beinen war und wollte ihr helfen. Dann stürzte sie unvermittelt. Der beherzte Helfer stieg zu ihr herunter und handelte genau richtig: Er brachte sie in Schocklage, redete mit ihr und kontrollierte ihren Puls.

Ein Mitarbeiter der Bahn alarmierte den Notarzt und unterstützte den Mann bei der Ersten Hilfe. Die Rettungskräfte bargen die 65-jährige wirbelsäulenschonend aus dem Gleisbett und versorgten sie im Rettungswagen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war sie die ganze Zeit bei Bewusstsein, klagte aber über starke Schmerzen in Schulter und Hüfte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie genau sich die Frau verletzt hat, konnte vor Ort nicht diagnostiziert werden –ein Hals-Wirbelsäulen-Trauma oder ein Bruch im Schulter- oder Hüftbereich konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Der Helfer war gerade zum Dienstantritt bei der Bundeswehr in Schongau unterwegs, zudem ist er Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er hat sich beim Helfen am Knie verletzt, weil im Gleisbett Scherben lagen.

Auf den Zugverkehr hatte der Zwischenfall laut Bundespolizei keine Auswirkungen: Die nächste Regionalbahn verließ das Gleis 29 um 11.20 Uhr.