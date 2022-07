Großeinsatz in Haidhausen: Eltern prügeln sich beim Boxkampf ihrer Kinder

Weil sie ihr Kind beim Boxkampf unfair behandelt gesehen hat, beschwert sich eine 31-jährige Mutter. Dann eskalierte die Situation.

Haidhausen - Gegen Abend haben sich die Gemüter an diesem heißen Samstag dann wohl etwas zu sehr erhitzt: Ein Großaufgebot von 15 Streifen der Polizei war nötig, um die Eltern bei einem Sportturnier für Kinder in Haidhausen wieder zur Ruhe zu bringen. Am Ende musste eine 36-jährige Mutter mit Verletzungen ins Krankenhaus und die Polizei ermittelt.

Haidhausen: Mutter (31) beschwert sich – Streit bricht aus

Aber der Reihe nach: Ursprung des Streits zwischen Eltern war laut Polizei eine 31-jährige Münchnerin, die damit nicht einverstanden war, wie mit ihrem boxenden Sohn umgegangen wurde. Mehrere weitere Eltern mischten sich darauf ein und es kam zum Streit.

Dieser Streit eskalierte und wurde dann von etwa 20 Eltern auf der Straße weitergeführt, auch mit Körpereinsatz. Zeugen des Elternstreits alarmierten darum die Polizei. Die schickte gleich "mehr als zehn Streifenbesatzungen" zum Ort des Geschehens und war dann ganz schön damit beschäftigt, die Streithähne wieder zu trennen.

Was genau bei dem Streit passiert ist und wer daran beteiligt war, ermittelt jetzt die Polizei.