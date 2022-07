Mitten in der Nacht: Frau (71) flüchtet aus brennender Wohnung in Obergiesing

Weil ihre Wohnung in der Nacht auf Montag gebrannt hat, alarmierte eine 71-jährige Frau die Feuerwehr. Der Sachschaden ist enorm.

Obergiesing - In der Scharfreiterstraße hat in der Nacht auf Montag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die 71 Jahre alte Bewohnerin selber rief die Feuerwehr.

Wie die Münchner Polizei schreibt, brach der Brand kurz vor Mitternacht in der Wohnung im dritten Stock aus. Die Frau konnte sich noch aus der Wohnung retten und rief dann den Notruf. Sie blieb unverletzt.

Brand in Obergiesing: Sachschaden enorm

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, die Wohnung bleibt aber aktuell unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Warum das Feuer ausbrach, wird derzeit ermittelt.